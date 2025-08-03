تجويع غزة مستمر.. وفيات الجوع ترتفع ومؤشرات الكارثة تتسارع

أم فلسطينية نازحة تحمل ابنها الذي يعاني من سوء التغذية والشلل الدماغي، في مدرسة حيث يلتجئون وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 24 يوليو 2025. رويترز

كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة على منصة تلغرام: “مستشفيات القطاع سجلت 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لأشخاص بالغين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية”.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة ارتفع إلى 175، بينهم 93 طفلا.

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف سيدة وطفل سوء التغذية الحاد.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.