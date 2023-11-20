تحذير من "مجزرة جديدة".. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على المستشفى الإندونيسي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في قطاع غزة، حيث تعمّد اليوم استهداف المستشفى الإندونيسي، اليوم الإثنين، بقصف عنيف على محيط المستشفى بقذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص.

بدورهم، أكد شهود عيان أن القصف أدى إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء. وأوضحوا أن قذيفة سقطت داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.

كما أضافوا أن الكهرباء انقطعت عن المستشفى بعد توقف المولدات الكهربائية جراء عمليات القصف.

كذلك، أشار الدكتور منير البرش، مدير عام صحة غزة، إلى أن القصف استهدف قسم العمليات في المستشفى الإندونيسي فضلًا عن محيط المستشفى، قائلاً إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتقدم أكثر نحوه، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

بدورها، أفادت الميادين بأنّ قناصة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر على أسطح أبراج الشيخ زايد القريبة من المستشفى الإندونيسي.

فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام تحدث أيضًا عن إطلاق نار كثيف باتجاه المستشفى المذكور إلى جانب القصف المدفعي الذي وصفه بالعنيف، وقال إن شهداء أيضًا سقطوا من جراء القصف المتواصل وإطلاق النار، لكنه لم يذكر عدد الضحايا.

إلى ذلك، طال القصف الإسرائيلي محيط مستشفى العودة في جباليا شمال القطاع، فضلاً عن منزلين قرب مسشفى النجار شرقي منطقة رفح.

عشرات المستشفيات

وكانت الأيام والأسابيع الماضية شهدت استهدافات لعدة مستشفيات في القطاع، لا سيما الشفاء غرب مدينة غزة، والرنتيسي وغيرهما أيضًا، في انتهاك صريح للقوانين الدولية التي تحمي تلك المرافق الصحية والإنسانية.

إذ كثفت قوات الاحتلال ضرباتها على المنظومة الصحية في غزة، ما أخرج عشرات المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة إما كلياً أو جزئياً.