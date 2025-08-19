تحقيق تاريخي في إسرائيل.. استدعاء نتنياهو وقيادات أمنية لمساءلة "إخفاقات 7 أكتوبر"

صرح مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو أنغلمان، أمس الاثنين، أن مكتبه أرسل طلبات استدعاء إلى مسؤولين للإدلاء بإفاداتهم بشأن “إخفاقات 7 أكتوبر” حين شنت حركة “حماس” هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة.

ونشر مكتب المراقب العام بيانا أكد فيه أنه تم توجيه طلبات استدعاء لقادة إسرائيليين بهدف عقد لقاءات لبحث “فشل السابع من أكتوبر”، خلال الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر البيان أن طلبات الاستدعاء شملت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت، ورئيسي أركان الجيش السابقين، هيرتسي هليفي وأفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” السابق رونين بار، والقائم الحالي بأعمال رئيس “الشاباك”، وبعض الضباط البارزين في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن مكتب المراقب العام أجرى اتصالات مكثفة طوال الأيام الأخيرة من أجل تنسيق مواعيد لعقد لقاءات مع القادة العسكريين والحكوميين وعلى رأسهم نتنياهو.

وأفاد البيان بأن من بين القضايا التي سيتم مناقشتها “أداء الكابينت (المجلس الوزراي المصغر) والحرب الاقتصادية ضد الإرهاب، والدفاع عن الحدود في قطاع غزة، وسير الأحداث في 7 أكتوبر، وعمل الاستخبارات وقضايا أخرى متعلقة بفشل 7 أكتوبر”.

وشدد أنغلمان في البيان، على أن كل من طلب استدعاءه “ملزم بالحضور بهدف التعاون بشكل كامل بين أجهزة الدولة المختلفة”.

و”طوفان الأقصى” هو هجوم شنته “حماس” في 7 أكتوبر 2023، على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، وذلك “ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”.

ووصف مسؤولون إسرائيليون هجوم “طوفان الأقصى” بأنه إخفاق أمني وعسكري واستخباري كبير، ودفع مسؤولين أمنيين إلى الاستقالة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.