تدريبات استراتيجية مشتركة.. الجيشان الروسي والبيلاروسي يستعدان لاختبار قدراتهما القتالية

قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء اليوم الثلاثاء إن جيش البلاد والجيش الروسي سيجريان مناورات استراتيجية مشتركة في روسيا البيضاء في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر أيلول.

ونقلت الوزارة عن الميجر جنرال فاليري ريفينكو قوله إن الهدف من التدريبات هو اختبار قدرات روسيا وروسيا البيضاء “وضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد واستعدادها لصد أي عدوان محتمل”.

ودولة الاتحاد هي اتحاد وتحالف بدون حدود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين المتجاورتين.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا العام، دون إعطاء تفاصيل أو الاستشهاد بأدلة، من أن روسيا “تعد لشيء ما” في روسيا البيضاء هذا الصيف تحت ستار التدريبات العسكرية الروتينية.

وفي مقابلة مع مجلة تايم الأسبوع الماضي، قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إنه قرر نقل موقع التدريبات العسكرية المشتركة بعيدا عن الحدود الغربية لبلده مع دول الاتحاد الأوروبي، عازيا ذلك إلى المخاوف الأمنية التي أثيرت في بولندا ودول البلطيق.

ووصف لوكاشينكو فكرة استغلال روسيا البيضاء للتدريبات لمهاجمة دول البلطيق الثلاث وبولندا بأنها “محض هراء”.

وقال ريفينكو إن التدريبات “تُستخدم ذريعة للتسليح المستمر” في دول حلف شمال الأطلسي المجاورة، مستشهدا بالتدريبات المشتركة المقبلة للحلف في بولندا والتي يشارك فيها ما لا يقل عن 34 ألف جندي.

وتدهورت علاقات روسيا البيضاء، وهي أقرب حليف لروسيا، مع جيرانها الغربيين وأوكرانيا على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن استخدمت موسكو أراضي روسيا البيضاء نقطة انطلاق لهجوم على كييف شنته في فبراير شباط 2022.