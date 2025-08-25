الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
تراجع أسهم أوروبا بعد صعود مدفوع بتصريحات رئيس المركزي الأمريكي

منذ 14 دقيقة
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب يوم الجمعة التي جاءت وسط تفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية الأمريكية، في حين ارتفعت أسهم شركة جيه.دي.ئي بيتس للمشروبات بفضل صفقة استحواذ.

وتعرضت الأسواق الأوروبية لضغوط في أعقاب الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، مشيرا إلى تزايد المخاطر على سوق العمل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.4 بالمئة في أسوأ يوم له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنه كان على بعد حوالي واحد بالمئة من مستويات قياسية مرتفعة.

ونزل المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4 بالمئة، وانخفض كاك 40 الفرنسي 1.6 بالمئة.

وكانت السوق البريطانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

قال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في انتراكتف بروكرز “لم يغير باول الأمر بالقدر الذي صورته السوق الأمريكية، لكن أوروبا كانت بالتأكيد جزءا مما حدث يوم الجمعة”.

كانت أسهم شركات البناء والمواد هي الأكثر تضررا على المؤشر،وسجلت أسهم المرافق أكبر انخفاض لها منذ أكثر من شهر.

وانخفض سهم أورستيد بنسبة 16.4 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مشروع ريفولوشن وايند التابع للشركة الدنمركية قبالة رود آيلاند وسط معارضة الرئيس دونالد ترامب لاستثمارات الطاقة المتجددة.

ولامس سهم جيه.دي.ئي بيتس أعلى مستوياته في ثلاث سنوات تقريبا وكان آخر ارتفاع له بنسبة 17.5 بالمئة، بعد أن وافقت كوريج دكتور بيبر على صفقة لشراء الشركة مقابل 15.7 مليار يورو (18.4 مليار دولار) نقدا.

وقالت خمسة مصادر لرويترز إن من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة الشهر المقبل، ولكن قد تُستأنف المناقشات حول المزيد من التخفيضات في الخريف إذا ضعف الاقتصاد.

    المصدر :
  • رويترز

