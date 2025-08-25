تراجع الذهب بعد وصوله لأعلى مستوى منذ أسبوعين مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى في أسبوعين في ظل صعود الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب تلميحات الأسبوع الماضي أظهرت ميل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3367.51 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس آب.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3412.30 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وألمح باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل. وقال إن المخاطر التي تهدد سوق العمل آخذة في التزايد لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا وأن القرار لم يحسم بعد.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “من وجهة نظري، أشار باول فقط إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، لذا هناك بعض التعديل بناء على ذلك، مما يدعم الدولار ويضغط على الذهب”.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا فرصة تبلغ 87 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر أيلول مع توقع خفض إجمالي قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وقال هان تان كبير محللي السوق لدى منصة التداول الاستثماري نيمو موني “أتوقع أن يسجل الذهب في المعاملات الفورية مستويات قياسية جديدة فوق 3500 دولار، على افتراض أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يحيد عن مسار التيسير النقدي، في حين ينبغي أن يتلقى المعدن النفيس دعما كبيرا أيضا من مشتريات البنوك المركزية المستدامة”.

وينتظر المستثمرون بيانات أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023 عند 2.9 بالمئة.

وعادة ما يتجه الذهب إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أن من شأنها أن تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة عند 38.72 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1346.21 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1115.07 دولار.