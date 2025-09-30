ترامب: أمام حماس مهلة 3 أو 4 أيام للرد على خطة غزة

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مهلة لحماس للرد على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب: “ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام”، مضيفا “لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم”.

وتابع: “إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة”.

وأوضح: “ما نريده أمر بسيط: نريد استعادة الرهائن ونريد سلوكا جيدا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط”.

وكان مصدر مقرب من حماس كشف لـ”سكاي نيوز عربية” أن “الحركة أقرب للموافقة على خطة ترامب”.

كما نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية عن مصدر مطلع قوله الثلاثاء إن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تميل إلى قبول خطة الرئيس الأميركي.

وكشف البيت الأبيض في بيان تفاصيل خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الخطة، كما وعدت حماس بدراستها بمسؤولية.

خطة ترامب

وتنص الخطة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشا سلميا ومزدهرا، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.

وتشمل المبادرة تعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، مدة 72 ساعة من لحظة إعلان إسرائيل قبولها العلني بالاتفاق، يطلق فيها سراح جميع الأسرى الأحياء وتسليم رفات القتلى. وبموجب الخطة ستفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفات أسير إسرائيلي مقابل رفات 15 متوفى من غزة.

وتقضي الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة.

كما ستفرج إسرائيل، بعد استكمال إطلاق الأسرى، عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتعهد الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة عند القبول بالاتفاق، في حين سيتم تنفيذ البنود، بما فيها توسيع نطاق المساعدات، في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ”الخالية من الإرهاب” إذا تأخرت حركة حماس أو رفضت المقترح.

وبحسب البيت الأبيض، فإن خطة ترامب تنص على توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع.

مجلس دولي لإدارة غزة

وعقب الإعلان عن الخطة، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس.

وأضاف ترامب أن الخطة تشمل نزع سلاح حماس فورا، وتدمير بناها العسكرية، محذرا الحركة من أنها إذا رفضت هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب.

وكشف الرئيس الأميركي عن أن الخطة المقترحة تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، وقال “سأترأس شخصيا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير”، موضحا أن المجلس سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، وحماس لن تكون جزءا منه.

وقال إن كثيرا من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام “وهؤلاء يحظون بدعمي”، وأضاف أن “الإسرائيليين كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة”، ووصف نتنياهو بأنه “محارب وإسرائيل محظوظة بوجوده لكن الشعب يريد السلام والتطبيع”.

وأضاف ترامب أن حركة حماس انتخبها الفلسطينيون، وإسرائيل انسحبت من غزة، ولكن ما حصل لم يكن سلاما، مشددا على أن نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية “وأنا أتفهم ذلك”.

واعتبر الرئيس الأميركي أن “اتفاقيات أبراهام” تثبت أن جميع الدول تكون أفضل عندما تعمل معا، مشيرا إلى أن الدول التي بنت علاقات مع إسرائيل حققت ازدهارا خلافا للدول التي أرادت محوها من الخريطة.

وفي وقت لاحق سلمت قطر ومصر وفد حماس المفاوض خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب في غزة، وأن الوفد وعد الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية.

والتقى الوسيطان القطري والمصري الاثنين ممثلين لحماس وسلموهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما قال مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية.