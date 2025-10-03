الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
ترامب: إذا لم يتم التوصل لاتفاق ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس

منذ 7 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين، محذرا من أن هذه فرصة واحدة أخيرة بالنسبة لحماس.

ووجه ترامب تحذيرا لحماس قائلا “إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس”.

وطالب الرئيس الأميركي الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا.

وقال مصدر مقرب من حماس يوم الأربعاء إن الحركة تنظر في أمر الاقتراح.

وتحدد الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار وتبادلا لكل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين لدى إسرائيل وانسحابا إسرائيليا مرحليا من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

    المصدر :
  • رويترز

