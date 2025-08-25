الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
ترامب: سندعم أمن أوكرانيا لكن التفاصيل قيد الدراسة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لم يناقش ضمانات أمنية معينة لأوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستدعمها.

وتمثل الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا عقبة رئيسية أمام إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه ناقش خلال اجتماعه في 15 أغسطس آب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا تقليص حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “نريد نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة، تحدثنا بشأن ذلك أيضا. هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب”.

ولدى سؤاله عن سبب تردد بوتين في الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجاب ترامب “لأنه لا يحبه”.

