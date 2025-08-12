الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
ترامب سيشارك في محادثات بشأن أوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك غدا الأربعاء 13\8\2025 في محادثات بشأن أوكرانيا ‭‬‬عبر الاتصال المرئي، وذلك قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وأعلنت ألمانيا أمس الاثنين أنها ستعقد سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى عبر الاتصال المرئي غدا الأربعاء للتحضير للقمة، بما في ذلك مؤتمر يُعقد في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يضم قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب وجيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو هاتفيا الاستعدادات للقمة المقررة يوم الجمعة 15\8\2025 بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان منشور على تطبيق تيليغرام إن الجانبين أكدا من جديد عزمهما على إجراء محادثات ناجحة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

