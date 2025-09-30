الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
ترامب سيعلن عن تخفيضات في أسعار أدوية فايزر

منذ 5 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

قال مسؤول في البيت الأبيض “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن، اليوم الثلاثاء، أن شركة فايزر ستخفض أسعار عدد من أدويتها في الولايات المتحدة”.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يعتزم أيضا الكشف عن موقع إلكتروني للمستهلكين الأمريكيين لشراء الأدوية، والذي سيطلق عليه اسم (ترامب آر.إكس). وستتيح شركة فايزر مبيعات بعض أدويتها مباشرة للمستهلكين من خلال هذا الموقع الإلكتروني.

وقال المسؤول إن فايزر ستعلن أيضا عن تمويل بقيمة 70 مليار دولار لاستخدامه في مجال البحث والتطوير والتصنيع المحلي.

وطلب ترامب من 17 شركة أدوية رائدة في يوليو تموز أن تضاهي الأسعار في الولايات المتحدة بأسعارها المنخفضة جدا في الخارج، وهي سياسة أطلق عليها الرئيس اسم تسعير الدولة الأكثر تفضيلا.

وطلب منها الرد بتعهدات ملزمة بحلول 29 سبتمبر أيلول. وأصبحت فايزر أول شركة تعلن عن التوصل لاتفاق.

وقال وزير الصحة روبرت إف. كنيدي في اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تجري محادثات فردية مع الشركات، مضيفا أن وزير التجارة هوارد لوتنيك هدد بفرض رسوم جمركية على قطاع صناعة الأدوية للحصول على مكاسب إضافية.

  • رويترز

