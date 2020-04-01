ترامب قبل مساعدة روسيا “بامتنان”..كورونا يقرّب موسكو من واشنطن

أرسلت روسيا طائرة محملة بالمساعدات والإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في تعاون نادر بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة عسكرية أقلعت من موسكو في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية، صناديق بها معدات طبية داخل طائرة “أنتونوف إيه إن 125″، في قاعدة تشكالوفسكي الجوية بموسكو.

وجاءت ذلك عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث ناقشا التعاون في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الكرملين في بيان أن المكالمة جرت بمبادرة من واشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن ترامب قبل مساعدة روسيا “بامتنان”.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) عن بيسكوف قوله: “بتقديم المساعدة للأميركيين، يعتقد الرئيس (بوتن) أنه عندما تتسارع وتيرة الإنتاج الأميركي للمعدات والمواد الطبية، فسيكون بإمكانهم الرد بالمثل إذا كان ذلك ضروريا”.