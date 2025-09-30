ترامب: نجحت في إنهاء 9 حروب كبرى وأستحق جائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته نجحت في إنهاء 9 حروب كبرى منذ توليه السلطة، كان آخرها الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط لوقف الحرب في غزة.

وخلال خطاب له، أمام كبار الضباط العسكريين في قاعدة مشاة البحرية كوانتيكو بولاية فرجينيا، أشار ترامب إلى أنه نجح في التوسط لإنهاء نزاعات عدة، منها الحرب بين أرمينيا وأذربيجان التي استمرت نحو 36 عاما، إضافة إلى تهدئة التوتر بين الهند وباكستان.

وأضاف “إذا نجحت الخطة التي قدمتها لإنهاء الحرب في غزة فسيكون ذلك بمثابة إنهاء حروب عدة”، كما أعلن عزمه جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب بين بلديهما.

وأكد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام “لإنهاء 8 حروب في 8 أشهر”، واصفا ذلك بـ”الإنجاز الكبير”، معتبرا أن عدم حصوله على هذه الجائزة سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة “يجب أن تكون قوية لدرجة ألا تجرؤ أي دولة على تحديها”، لافتا إلى أنه أعاد بناء الجيش الأميركي خلال ولايته الأولى ليصبح “الأقوى في العالم”.

وقال إن نسبة التجنيد في الجيش والشرطة ارتفعت إلى أكثر من 95% بعد أن كانت تعاني من نقص في الماضي. وأضاف: “سنعزز جيشنا ليكون أكثر قوة وصرامة من قبل”.

كما تحدث ترامب عن مواجهة التهديدات الروسية الأخيرة قائلا “تعرضنا لتهديد طفيف من قبل روسيا فأرسلت غواصة نووية وهي السلاح الأكثر فتكا على الإطلاق”. وأكد أنه لا يرغب في استخدام القوة النووية “لكن هناك شعورا بتهديد من قِبل روسيا”.

كما أشار إلى تفوق بلاده في مجال “الأسلحة الفضائية” بعد أن كانت متأخرة عن روسيا والصين، مضيفا: “نحن الآن نتفوق عليهما بنسبة أكثر من 180%”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتعرض للاستغلال التجاري لسنوات طويلة”، لكنه تمكن من “جلب تريليونات الدولارات” لتعود البلاد “أمة غنية مرة أخرى”.