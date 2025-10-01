الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
ترامب يتعهد بالدفاع عن قطر إذا تعرضت لهجوم

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديدا لأمن الولايات المتحدة، بحسب وثيقة نشرت اليوم الأربعاء، وجاء فيها أن بإمكان القوات الأمريكية التدخل للدفاع عن الدولة الخليجية الحليفة.

ويأتي الأمر التنفيذي، الذي يبدو أنه يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة تجاه قطر، بعد أن شنت إسرائيل الشهر الماضي غارة على الدوحة بهدف اغتيال قياديين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتسبب الغارة في إثارة حالة من الذعر في واشنطن نظرا للعلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

  • رويترز

