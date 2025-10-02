ترامب يثير الجدل بمقاطع فيديو عنصرية.. وفانس: مزحة!

وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس مقطعي فيديو نشرهما الرئيس دونالد ترامب للزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، بعد التلاعب بهما بالذكاء الاصطناعي، بأنها “مزحة”، رافضاً شكاوى الديمقراطيين الذين اعتبروا المقطعين عنصريين.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه واشنطن مواجهات سياسية حادة بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء. ونشر ترامب أول مقطع يوم الاثنين على منصة “تروث سوشيال”، يظهر فيه جيفريز يتحدث خارج البيت الأبيض بشارب كثيف وقبعة مكسيكية وموسيقى المارياتشي في الخلفية، في إشارة مثيرة للجدل لأصول والدته من الرأس الأخضر.

وعندما وصف جيفريز الفيديو بأنه “مثير للاشمئزاز”، أعاد ترامب نشر مقطع آخر من مقابلة تلفزيونية له مع نفس الإضافات، وأعاد البيت الأبيض عرض المقطع على شاشات كبيرة خلال مؤتمر صحفي.

ورد فانس على الانتقادات قائلاً: “أعتقد أنه مضحك، الرئيس يمزح ونحن نقضي وقتاً ممتعاً”، مؤكداً أن التفاوض بحسن نية لا يمنع السخرية من بعض مواقف الديمقراطيين. من جهته، شدد جيفريز وغيره من الديمقراطيين على أن المقطعين يحملان رسائل عنصرية واضحة، مما يزيد من حدة الخلافات السياسية في ظل الإغلاق الحكومي.