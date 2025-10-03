ترامب يحذر من تسريح موظفين إذا استمر الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس 2\10\2025 إنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ يوم الأربعاء قد يجري فصل موظفين اتحاديين وإلغاء عدد من المشاريع.

في الوقت نفسه، اقترح الرئيس الأميركي صرف شيكات خصم للمواطنين بتمويل من إيرادات الرسوم الجمركية.

ورداً على سؤال في مقابلة مع شبكة “أو. إيه. إن” حول مذكرة حديثة من مكتب الإدارة والميزانية أثارت احتمال حدوث تسريح للموظفين، أجاب ترامب: “قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطؤهم”، في إشارة إلى الديمقراطيين.

وأضاف: “بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم.. في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربما سأفعل ذلك”.

وأغلقت الحكومة الاتحادية بعض أنشطتها يوم الأربعاء مع عدم تمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق تمويل، واستمرت الخدمات الأساسية فقط.

وقال ترامب إن الإيرادات من الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تظهر للتو مضيفاً أنها قد تصل في نهاية المطاف إلى تريليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أن بعض الأموال ستساعد في سداد ديون الحكومة التي قال إنها ربما تصل إلى 38 تريليون دولار.

وتتجاوز تقديرات ترامب لإيرادات التعريفات الجمركية بكثير تقديرات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال الشهر الماضي إن عوائد رسوم ترامب الجمركية قد تصل إلى 500 مليار دولار سنوياً.

وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن ديون الحكومة الاتحادية تبلغ 37.64 تريليون دولار.

وكشف الرئيس الجمهوري أن إدارته تدرس استخدام عوائد الرسوم الجمركية لإصدار شيكات خصم للأميركيين.

وأضاف في المقابلة: “قد نوزعها على الشعب، مثل توزيع أرباح على الشعب الأميركي… نفكر في مبلغ يتراوح بين 1000 و2000 دولار. سيكون ذلك رائعاً”.