الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
ترامب يحذر من عواقب في حالة عدم اجتماع بوتين وزيلينسكي

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه قد تكون هناك عواقب إذا لم يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يناقش ضمانات أمنية معينة لأوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستدعمها.

وتمثل الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا عقبة رئيسية أمام إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه ناقش خلال اجتماعه في 15 أغسطس آب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا تقليص حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “نريد نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة، تحدثنا بشأن ذلك أيضا. هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب”.

ولدى سؤاله عن سبب تردد بوتين في الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجاب ترامب “لأنه لا يحبه”.

    المصدر :
  • رويترز

