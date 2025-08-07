ترامب يعلن احتمال عقد قمة مع بوتين وزيلينسكي قريبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ هناك احتمالا كبيرا لأن يعقد اجتماعا “قريبا جدا” مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من دون أن يحدّد أيّ موعد أو مكان لهذه القمة الرامية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

وبعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس الجمهوري “منفتح” على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترامب للصحافيين “هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا”، قبل أن يسارع إلى خفض سقف توقّعاته من نظيره الروسي بقوله “لقد خيّب أملي في الماضي”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، الأربعاء، أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل” قبل لقاء محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”: “اليوم كان يومًا جيدًا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. هناك العديد من العقبات التي يجب تجاوزها، ونأمل في تحقيق ذلك خلال الأيام أو الساعات أو ربما الأسابيع القادمة”.

كما بين روبيو أن الإدارة الأميركية أصبحت الآن أكثر فهما للشروط التي تجعل روسيا مستعدة للموافقة على تسوية مع أوكرانيا.

وقال “أعتقد أننا أصبحنا الآن أكثر فهما للشروط التي تجعل روسيا مستعدة لإنهاء الحرب”.

ترامب منفتح على لقاء بوتين

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف وتيكوف مع سيّد الكرملين بأنها “مثمرة للغاية”.

واحتمال عقد اللقاء تمّ تداوله في اتصال هاتفي جرى بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات وكالة فرانس برس.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، إنّ ترامب “منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”، موضحة أنّ “الروس أبدوا رغبتهم في لقاء” الرئيس الأميركي.

3 ساعات

وأثنى ترامب، يوم الأربعاء، على المحادثات التي عقدها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي امتدت لثلاث ساعات.

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصة “تروث سوشيال”: “عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعاً مثمراً للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تم إحراز تقدم كبير! لاحقاً، أطلعتُ بعض حلفائنا الأوروبيين على آخر التطورات. يتفق الجميع على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنسعى لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع القادمة. شكراً لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وسبق لترامب، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا، أن حدّد لروسيا مهلة تنتهي الجمعة، لتحقيق تقدّم على مسار السلام وإلا مواجهة عقوبات جديدة.

وجرت بين روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات تفاوضية في إسطنبول، لكن من دون تحقيق أيّ اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين.