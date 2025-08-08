ترامب يعلن عن لقاء قريب مع بوتين ويتحدث عن ترتيبات أمنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيلتقي قريبا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مشيرا إلى أنه سيجري الكشف عن مكان اللقاء قريبا.

وقال ترامب للصحفيين “سألتقي قريبا جدا بالرئيس بوتين. كان من الممكن أن يكون اللقاء أبكر، لكن أعتقد أن هناك ترتيبات أمنية يضطر البعض، للأسف، إلى اتخاذها”.

وقال ترامب، سنجد حلا للحرب في أوكرانيا التي كانت ستتحول إلى حرب عالمية وأنا منعت ذلك.

وأضاف “الولايات المتحدة حاليا لا تنفق أي أموال على الحرب في أوكرانيا بينما كنا في عهد بايدن ننفق مئات المليارات”.

وأكد ترامب أن الرئيسان بوتين وزيلنسكي يرغبان في تحقيق اتفاق سلام.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.