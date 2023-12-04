تركيا تحذر إسرائيل من ملاحقة مسؤولي حماس في أراضيها

قال مسؤول في المخابرات التركية الاثنين إن تركيا حذرت إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في تركيا.

وأضاف المسؤول “تم توجيه التحذيرات اللازمة للمحاورين بناء على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وجرى إبلاغ إسرائيل بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة”.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية أمس الأحد 3\12\2023 إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.