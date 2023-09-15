تركيا تعتزم توسيع بنيتها التحتيّة.. هل تصبح مركزًا إقليميًا للغاز؟

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنّ بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز ومنه تستطيع دول جنوب شرق أوروبا الحصول عليه.

واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها، مما يحقق رغبة طويلة الأمد لأنقرة في أن تكون مركزًا لتبادل الطاقة بين الدول التي تفتقر إليها.

ولم تحرز المناقشات تقدمًا كبيرًا إذ تعرضت تركيا لزلازل مدمرة في فبراير/ شباط وركزت على الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار. وقال مصدران مطلعان على المشروع لرويترز إنّ الخلافات حول الجانب الذي يجب أن يتولى المسؤولية عن المركز تسببت في تأخير المفاوضات أيضًا.

وتعتزم تركيا توسيع البنية التحتية للغاز في منطقة تراقيا في الشمال الغربي وربط محطات للغاز الطبيعي المسال ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري.

وقال بيرقدار في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، لكن الوزارة أذاعته اليوم، إنّ الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية.

وأضاف أن أنقرة تود أيضًا إبرام اتفاق مع الصين في غضون بضعة أشهر لبناء محطة طاقة نووية في تراقيا. وقال: “نجري محادثات مع شركة صينية منذ فترة طويلة جدًا. اقتربنا جدًا (من الانتهاء منها)”.