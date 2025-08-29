تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وتغلق أجواءها

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وإغلاق الأجواء أمام طائراتها. وحذر من أن التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة لتشمل القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان.

وقال فيدان إن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الخطط الإسرائيلية مستمرة من أجل احتلال جميع أراضي غزة.

وقال الوزير إن إسرائيل تسعى إلى القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود، مشدداً على أن النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف هذه المجازر. وأوضح أن المستجدات الأخيرة تؤكد أن إسرائيل تهدف إلى احتلال الأراضي الفلسطينية بالكامل، وتمارس سياسة التجويع الوحشية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل وجعل غزة غير قابلة للعيش.

وأضاف أن الوزراء المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين يحاولون رفع مستوى التوتر عبر اقتحامات المسجد الأقصى، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية. كما أشار إلى أن إسرائيل لا ترغب بدولة سورية قوية، لكنه أكد أن تركيا لن تسمح باستمرار هذه السياسات.

وأكد الوزير استمرار مساعي تركيا مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، محذراً من أن سياسات إسرائيل تهدف إلى إدخال جميع دول المنطقة في حالة فوضى، وأن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين ضمن سياسة التجويع.