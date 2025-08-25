تركيا ومصر تبحثان تنسيق الجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بنظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الطارئ الحادي والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بحسب مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

ولم تكشف المصادر عن فحوى الحديث الذي دار بين الوزيرين.

ويترأس فيدان الاجتماع الاستثنائي الحادي والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة السعودية.

ويركز اجتماع اليوم على الأوضاع في قطاع غزة والإبادة التي تمارسها إسرائيل هناك.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.