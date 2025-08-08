تصعيد روسي جديد.. طائرات مسيرة تدمر مستودع نفط أذربيجاني في أوديسا الأوكرانية

قال مصدران بقطاع الطاقة لرويترز اليوم الجمعة إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا ألحق أضرارا بمستودع نفط مملوك لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار.

وذكر أحد المصدرين أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وأضاف “ضربت عدة طائرات مسيرة مستودع النفط التابع لشركة سوكار الأذربيجانية هذه الليلة… من الصعب تقييم الأضرار في هذه المرحلة. وقد أصيب عدد من الأشخاص”.

تدير شركة سوكار حوالي 60 محطة وقود في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكثيرا ما تستهدف القوات الروسية البنية التحتية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا حيث كثفت القوات الروسية هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على المدن والبلدات البعيدة عن خط المواجهة في الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ضربت روسيا محطة لضخ الغاز في منطقة أوديسا تستخدم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأذربيجان في هجوم استهدف تقويض الاستعدادات لفصل الشتاء، بحسب ما قاله مسؤولون أوكرانيون.

وفي يوليو تموز، ضخت أوكرانيا كمية تجريبية صغيرة من الغاز الأذربيجاني عبر خط عابر للبلقان للمرة الأولى، وأعلنت عن خطط لزيادة واردات الغاز من شركة سوكار بشكل كبير.

ويزور رئيس أذربيجان إلهام علييف واشنطن اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يوقع اتفاق سلام مبدئيا مع أرمينيا بوساطة أمريكية خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.