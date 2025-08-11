الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
تفاؤل في أسواق الأسهم الروسية قبل قمة بوتين وترامب

منذ 45 دقيقة
الأسهم الروسية

ارتفعت الأسهم الروسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الاثنين على أمل أن يؤدي الاجتماع المقرر هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تقريب موسكو وكييف من وقف لإطلاق النار.

وصعد المؤشر الرئيسي بالسوق الروسية 1.9 بالمئة بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش إلى 2979 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 29 أبريل نيسان.

وشهدت الأسواق الروسية توترا خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن حدد ترامب الثامن من أغسطس آب موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على إبرام سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات مشددة. وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقرر في 15 أغسطس آب في ألاسكا.

وارتفع الروبل 0.4 بالمئة إلى 79.65 مقابل الدولار، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

    المصدر :
  • رويترز

