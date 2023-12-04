الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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تفلت سلاح المستوطنين يدفع رئيس شعبة ترخيص السلاح بالأمن القومي للاستقالة

منذ 46 دقيقة
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قدم رئيس شعبة ترخيص السلاح بوزارة الأمن القومي الإسرائيلي، استقالته احتجاجا على سياسة الوزير إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمر بزيادة منح تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من 2000 إلى 10 آلاف شهريا، لا سيما للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

في أحدث حلقات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني رميا بالرصاص الأحد في هجوم نفذه مستوطنون أصيب خلاله أربعة فلسطينيين آخرين.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا في حوادث العنف خلال الأشهر الأخيرة مع استمرار رقعة المستوطنات الإسرائيلية في الاتساع. وتثير هجمات المستوطنين ردود فعل دولية رافضة لها، لكنها لم تتوقف.

ويتهم الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان وحدات الجيش الإسرائيلي منذ وقت طويل باتخاذ موقف المتفرج أمام هذا العنف المتكرر.

ويأتي الهجوم غداة إعلان سكان إحدى البلدات أن مستوطنين هاجموا قريتين فلسطينيين في شمال الضفة وأحرقوا سيارات واشتبكوا مع مواطنين هبوا لمواجهتهم.

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