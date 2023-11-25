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تقدما مهما في الصراع.. أستراليا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

منذ 41 دقيقة
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت، إن الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس تمثل “تقدما مهما” في الصراع، ورحب بإطلاق سراح محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأطلق مقاتلو حماس سراح 24 رهينة أمس الجمعة 24\11\2023 خلال اليوم الأول من أول وقف لإطلاق النار في الحرب بعد أن صمتت أصوات الأسلحة في قطاع غزة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.

وقال ألبانيزي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “أستراليا ترحب بالإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأضاف “التطورات التي حدثت اليوم تمثل تقدما مهما وأستراليا ترحب بها”.

وكانت الحكومة الأسترالية قد حثت في وقت سابق على وقف الأعمال القتالية وانتقدت حماس بشدة، بينما دعت إسرائيل إلى ضبط النفس لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال ألبانيزي “دعونا باستمرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وحماية أرواح المدنيين واتخاذ خطوات نحو وقف مستدام لإطلاق النار وسلام دائم وطويل الأمد”.

وأشعل الصراع احتجاجات في أستراليا من جانب الجماعات اليهودية والفلسطينية، إذ خرج الآلاف في مسيرات في أكبر مدن البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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