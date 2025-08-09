تقرير أممي: ارتفاع قياسي في حالات سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

كشفت الأمم المتحدة أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن أزمة الجوع وسوء التغذية تتفاقم بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال في غزة.

وأضاف حق محذرًا: “معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة وصلت إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق”.

وأشار إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم فحص 136 ألف طفل دون سن الخامسة، وتم تشخيص 12 ألفًا منهم بسوء تغذية حاد، منهم 2500 طفل في خطر شديد على حياتهم.

وأوضح أن هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي.

ولفت حق، إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية ساهمت في تعميق أزمة التغذية.

وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا في يوليو الماضي، من الوصول إلا إلى 3 بالمئة فقط من الأطفال دون سن الخامسة الذين هم بحاجة إلى المساعدة.