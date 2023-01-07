تقرير استخباراتي: استمرار القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد

أفادت تقديرات الاستخبارات البريطانية باستمرار أعمال القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس بنفس مستواها المعتاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، في تقريرها القصير اليومي، أن واحداً من أشد الصراعات لا يزال يدور حول مدينة كريمينا في إقليم لوغانسك، وقالت: “تركز القتال في الأسابيع الثلاثة الماضية حول كريمينا على منطقة الغابات غرب المدينة”.

وأضافت الوزارة أن الجانبين يواجهان على الأرجح صعوبات في توجيه القصف المدفعي بدقة؛ نظراً لأن الغابات توفر نوعاً من الحجب للرؤية بالنسبة للمراقبة الجوية. وذكرت أن الجانبين ينشران في مناطق الغابات على وجه الخصوص المشاة – أي الجنود الذين يقاتلون في المقام الأول سيراً على الأقدام وعلى مسافات قصيرة.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 January 2023 Find out more about the UK government's response: https://t.co/VZU0jzivhz 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jCenYgCOSZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 7, 2023

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر من جانب واحد بوقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد، وقد اعتبرت أطراف كثيرة هذا الإعلان بمثابة إشارة دعائية ساخرة.

ورفضت أوكرانيا إعلان بوتين بوصفه نفاقاً. ومن المنتظر أن يستمر وقف إطلاق النار حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من مساء اليوم، غير أنه تم الإبلاغ عن استمرار أعمال القتال أمس، الجمعة.

ومنذ بداية الحرب، اعتادت وزارة الدفاع البريطانية نشر معلومات استخباراتية يومياً عن مسار الحرب في أوكرانيا، وذلك في مسعى من الحكومة البريطانية للرد على الروايات الروسية عن الحرب ولتحفيز الحلفاء. وفي المقابل، تتهم موسكو الحكومة البريطانية بشن حملة تضليل عن الحرب.