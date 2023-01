تقرير استخباراتي: استمرار القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد

أفادت تقديرات الاستخبارات البريطانية باستمرار أعمال القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس بنفس مستواها المعتاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، في تقريرها القصير اليومي، أن واحداً من أشد الصراعات لا يزال يدور حول مدينة كريمينا في إقليم لوغانسك، وقالت: “تركز القتال في الأسابيع الثلاثة الماضية حول كريمينا على منطقة الغابات غرب المدينة”.

وأضافت الوزارة أن الجانبين يواجهان على الأرجح صعوبات في توجيه القصف المدفعي بدقة؛ نظراً لأن الغابات توفر نوعاً من الحجب للرؤية بالنسبة للمراقبة الجوية. وذكرت أن الجانبين ينشران في مناطق الغابات على وجه الخصوص المشاة – أي الجنود الذين يقاتلون في المقام الأول سيراً على الأقدام وعلى مسافات قصيرة.

