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تقرير مصري: شاحنتا وقود ستدخلان غزة اليوم

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2025 11:52 صباحًا
شاحنات محملة بالمساعدات تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 28 يوليو 2025. رويترز

شاحنات محملة بالمساعدات تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 28 يوليو 2025. رويترز

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية‭‭‭‭ ‬‬‬‬التابعة للدولة المصرية اليوم الأحد أن شاحنتي وقود محملتين بما يصل إلى 107 أطنان من الوقود ستدخلان غزة، وذلك بعد قيود فرضتها إسرائيل لأشهر على دخول البضائع والمساعدات إلى القطاع.

وحذرت وزارة الصحة في القطاع مرارا من أن نقص الوقود يعوق عمل المستشفيات، مضيفة أن ذلك يستلزم من الأطباء إعطاء أولوية للخدمات في بعض المرافق.

ولم يصدر تأكيد بعد على دخول الشاحنتين إلى غزة.

وأصبح دخول الوقود إلى غزة نادرا منذ شهر مارس آذار، عندما فرضت إسرائيل قيودا على تدفق المساعدات والبضائع إلى القطاع فيما قالت إنه ضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

واستشهد العشرات بسبب سوء التغذية في غزة خلال الأسابيع الماضية، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة أمس السبت إنها سجلت سبع وفيات أخرى، بينهم طفل، منذ يوم الجمعة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن عمليات الإسقاط الجوي للإمدادات الغذائية غير كافية، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات برا وتسهيل وصولها بسرعة.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، أن 35 شاحنة دخلت غزة منذ يونيو حزيران، جميعها تقريبا في يوليو تموز.

ودخلت أكثر من 700 شاحنة وقود القطاع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط خلال وقف إطلاق النار السابق، قبل أن تستأنف إسرائيل هجومها في مارس آذار.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن 50 رهينة لا يزالون في غزة، ويُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

ومطلع مارس/آذار الماضي صعّدت إسرائيل جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل وجميع الإمدادات.

وخلّفت الإبادة، بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • رويترز

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