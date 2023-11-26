أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تلقت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد ضمن صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مكتب رئيس الوزراء في وقت مبكر، اليوم الأحد، إن إسرائيل تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت صحف عبرية.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم وصلت لمكتب رئيس الوزراء، “ضمن الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين”، وقالت إن الجهات الأمنية تدقق القائمة، وتم تسليم المعلومات إلى أهالي المحتجزين.

وكانت قطر قد أعلنت أمس السبت، نجاح جهود الوساطة في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نجاح اتصالات أجرتها قطر ومصر مع حركة حماس وإسرائيل في تذليل العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى.

الهدنة الإنسانية

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، فيما أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومساء السبت وبعد تعثر، تمت الجولة الثانية من صفقة التبادل حيث أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، فيما أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا (6 نساء و7 أطفال) و4 تايلانديين.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.