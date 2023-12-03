"تمّ تدمير أكثر من نصفها".. الاحتلال يدّعي اكتشاف 800 فتحة لأنفاق "حماس"

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنّ قواته اكتشفت 800 فتحة مؤدية إلى شبكة الأنفاق والمخابئ المتشعبة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفًا أن القوات دمرت أكثر من نصفها.

وقالت حركة حماس قبل بدء الحرب على قطاع غزة، والتي دخلت أسبوعها الثامن الآن، إن لديها أنفاق بطول مئات الكيلومترات، وهي شبكة تعادل في حجمها مترو نيويورك، لخدمة وحماية قواعد عملياتها.

وجعل ذلك الأنفاق أهدافًا رئيسية للقصف الإسرائيلي باستخدام ذخيرة تخترق الحصون، واستعان مهندسو جيش الاحتلال بروبوتات مسح ومادة متفجرة يمكن سكبها داخل الممرات.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد: “تقع فتحات الأنفاق في مناطق مدنية وكثير منها قرب مبان ومنشآت سكنية أو بداخلها، مثل المدارس ورياض الأطفال والمساجد والملاعب”، وفق زعمه.

وتتبع البيان، الذي يلخص عمليات القضاء على الأنفاق حتى الآن، روايات شبه يومية للقوات لوسائل إعلام قالوا فيها إنهم اكتشفوا فتحات لمداخل أنفاق في مواقع مدنية.

وأثار ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في الحرب قلق القوى العالمية. وحثت واشنطن أمس السبت، “إسرائيل” على توخي الحذر.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه دمر 500 فتحة نفق، من بين نحو 800 فتحة تم اكتشافها، وذلك باستخدام وسائل مختلفة تشمل “التفجير والإغلاق التام”. وأضاف أنه جرى تدمير طرق أنفاق رئيسية بطول “أميال عديدة”.