جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بمليار دولار مع الحكومة بسبب احتجاجات على حرب غزة

قالت جامعة كاليفورنيا اليوم الجمعة إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس بعد أن جمدت الحكومة مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي.

وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المناصرة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في غزة. وتقول الحكومة إن الجامعات، ومنها كاليفورنيا في لوس انجليس، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ورفعت مجموعات جامعية دعاوى قضائية وتقول إن خفض التمويل ضيق الخناق على حرية التعبير.

وخرجت مظاهرات حاشدة بجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس العام الماضي. ويقول المحتجون، ومن بينهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، كما تخلط بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرف.

وقال رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن في بيان “تلقت جامعة كاليفورنيا للتو وثيقة من وزارة العدل وهي بصدد دراستها”، مضيفا أن المؤسسة تلقت عرضا لإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الحكومة.

ووافقت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس الأسبوع الماضي على دفع أكثر من ستة ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل بعض الطلاب وأستاذ جامعي زعموا حدوث معاداة للسامية.

وسوت الحكومة الشهر الماضي دعاواها على جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار. وقبلت المؤسستان ببعض مطالب الحكومة. ولا تزال محادثات التسوية مع جامعة هارفارد مستمرة.

ويمثل عرض تسوية المليار دولار مع جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس مبلغا مرتفعا للغاية. ولم يعلق البيت الأبيض بعد.