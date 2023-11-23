الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنرال أمريكي يوضح "الآثار السلبية" للهدنة المرتقبة على الجيش الإسرائيلي

منذ 19 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

كشف الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس “سبايدر” ماركس، عن تأثير توقف النشاط العسكري على قدرات الجيش الإسرائيلي في غزة.

ورأى الجنرال المتقاعد في حديث لـ”CNN” أن “التأثير الأساسي هو أن الجيش الإسرائيلي يفقد معلومات استخباراتية عن الأهداف… يبدأ الأمر بالضمور، وتبدأ المعلومات الاستخبارية التي جمعوها على مدار أيام في غزة في الانهيار من حولهم”.

وقال إن حماس “خلال فترة التوقّف، ستقوم بإعادة التمركّز، وستبذل كل ما في وسعها لتعزيز أمنها”.

وأضاف: “أنت في غزة ومكشوف، لديك حماس في كل مكان، وما زالت نشطة في نظام شبكة الأنفاق ولم يتم الاستيلاء عليها بالكامل من قبل الإسرائيليين بأي حال من الأحوال. وبالتالي فإن هؤلاء الجنود الإسرائيليين هم أهداف. هذا هو التحدي”.

وقال: “يمكن أن تتحول هدنة الـ 4 أيام إلى 5 أو 6 أيام إذا استمروا في إعادة الرهائن إلى إسرائيل. ستصبح المهمة العسكرية صعبة للغاية. سيتعيّن على الإسرائيليين في تلك المرحلة الانتقال إلى وضع دفاعي”.

كما أوضح أن “التوقف المؤقت ليس مصطلحا عسكريا (..) فإما أن تهاجم أو أن تدافع. سيتعيّن عليهم (جيش الاحتلال) البدء في الدفاع، وهو ما يغيّر المهمة المحدّدة بالكامل. ستصبح هذه مهمة يصعب كثيرا على القادة العسكريين تنفيذها”.

    المزيد من أخبار العالم

    صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
    تضارب حول موعد بدء الهدنة.. إسرائيل: الإفراج عن الرهائن لن يتم قبل الجمعة
    الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 14 ألفا.. 70% منهم أطفال ونساء
    خلال اجتماع كاميرون مع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية
    غزة تحت النار
    محادثات بين وزير الخارجية البريطاني ووفد عربي إسلامي بشأن حرب غزة

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"