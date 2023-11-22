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جنوب أفريقيا تأمل في أن تعزز هدنة غزة جهود إنهاء الصراع

منذ 11 دقيقة
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا

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رحب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الأربعاء، بالاتفاق على هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة وقال إنه يأمل في أن يعزز الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجهود المبذولة لتحقيق نهاية صريحة لصراعهما.

وكان رامابوسا أحد أبرز الأصوات في القارة الأفريقية بشأن الحرب الوحشية التي اندلعت منذ حوالي سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس.

ويعود دعم جنوب أفريقيا القوي للفلسطينيين إلى أيام الرئيس الراحل نلسون مانديلا، إذ تشبه البلاد محنتهم بمحنتها قبل انتهاء سياسة الفصل العنصري بها عام 1994. وترفض إسرائيل هذا التشبيه.

وقال رامابوسا في بيان “يحدوني أمل في أن يؤدي تحقيق هذا التوقف لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق نهاية صريحة للصراع الحالي”.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي دائم في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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