السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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جيش الإحتلال يعلن مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجراح خطرة في غزة

منذ 16 ثانية
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجراح خطرة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حيي الزيتون وجباليا.

وكانت كتائب القسام أعلنت في بيان أنها أوقعت قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

وعن الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، قالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن رسميا إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

    المصدر :
  • الجزيرة

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