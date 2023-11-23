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جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء وعددا من الكوادر الطبية

منذ ساعة واحدة
مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية

مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية وأطباء في المستشفى الخاضع حاليا لسيطرة قوات الاحتلال بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام ثم إخلائه تماما قبل 5 أيام.

وقال خالد أبو سمرة (طبيب في مستشفى الشفاء) لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاحتلال اعتقل فجر اليوم الخميس 23\11\2023 أبو سلمية وكوادر من المجمع الطبي.

وكان أبو سلمية أفاد قبل أيام بأنه تلقى أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين من مستشفى الشفاء إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج.

في حين لا يزال العشرات عالقين في المستشفى حتى الآن.

وقال طبيب في مجمع الشفاء للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قسم الطوارئ أمس الأربعاء 22\11\2023، وقامت بعمليات تفتيش بداخله.

وأشار الطبيب إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 الذين ما زالوا عالقين بالمستشفى.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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