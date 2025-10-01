«جيل زد 212» يقود احتجاجات واسعة في عدة مدن مغربية

تصاعدت احتجاجات يقودها شبان في المغرب مساء الثلاثاء، مطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية، لتتحول إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في اليوم الرابع على التوالي من المظاهرات التي شملت عدة مدن.

ونظمت مجموعة شبابية مجهولة تحمل اسم “جيل زد 212” الاحتجاجات عبر الإنترنت، مستخدمة منصات مثل تيك توك وإنستجرام وتطبيق الألعاب ديسكورد. وأفادت وسائل إعلام محلية وشهود أن مئات الشبان رشقوا قوات الشرطة بالحجارة أثناء محاولتها تفريق التجمعات في مدن تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة جنوب البلاد، إضافة إلى مدن وجدة في الشرق وتمارة قرب العاصمة الرباط.

وفي آيت عميرة، أظهرت لقطات متداولة متظاهرين يقلبون سيارات الشرطة ويحرقون أحد البنوك. وفي إنزكان، أظهر مقطع فيديو متظاهرين ملثمين وهم يحرقون بنكًا، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم. كما أحرق بعض المحتجين سيارات وسعوا لاقتحام سوق رئيسية في المدينة.

وفي تيزنيت، رشق عشرات المتظاهرين قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولة تفريق المسيرة، بينما هتف المحتجون لفترة قصيرة بشعارات من بينها “الشعب يريد إنهاء الفساد”. وفي وجدة، أصيب متظاهر بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة تابعة لقوات الأمن، وفي الرباط اعتُقل عشرات الشبان أثناء محاولتهم التظاهر في حي مكتظ بالسكان.

وأطلقت السلطات المغربية سراح 37 شابًا بكفالة وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت الاعتقالات غير دستورية، فيما تحقق النيابة العامة في الدار البيضاء مع 24 متظاهرًا أغلقوا طريقًا سريعًا يوم الأحد.

وأصدر الائتلاف الحكومي بيانًا الثلاثاء أعرب فيه عن استعداده للحوار مع الشباب داخل المؤسسات والفضاءات العامة، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ لقضايا المواطنين، مشيدًا في الوقت نفسه برد الفعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق الإجراءات القانونية. ولم يصدر تعليق رسمي بعد من وزارة الداخلية.