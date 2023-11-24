حركة الجهاد: الفصائل تهدف إلى عملية تبادل كبرى "الجميع مقابل الجميع"

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية تهدف إلى عملية تبادل كبرى للمحتجزين تضمن إطلاق سراح “الجميع مقابل الجميع”.

وذكر النخالة في كلمة بثها التلفزيون، أن الفصائل ستكمل عملية التفاوض مع إسرائيل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن حزب الله يشارك الفصائل الفلسطينية القتال والمواجهة من جنوب لبنان، وكذلك الفصائل في العراق وسوريا واليمن.

كما أكد الأمين العام لحركة الجهاد على الاستمرار في القتال بعد أيام التهدئة، متوقعا أن تكون الضربات الإسرائيلية “أكثر دموية”.

هذا وبدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة 24\11\2023 ومن المقرر أن تفرج الحركة الفلسطينية خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم.

كما ستتزايد المساعدات التي تتدفق على قطاع غزة المحاصر خلال أول هدنة منذ بداية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

والموعد المقرر لبدء الهدنة هو السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضا.