حزب الليكود: نتنياهو لا يسعى لانتخابات مبكرة والحكومة تكمل ولايتها حتى 2026

كشف حزب “الليكود” اليميني الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة، نافيا تقارير أوردها إعلام عبري بأن الأخير حدد شهر مارس/ آذار المقبل لإجرائها.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن نتنياهو حدد شهر مارس موعدا للانتخابات العامة المبكرة.

وكانت الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو تشكلت نهاية 2022 وتستمر قانونا حتى نهاية العام 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وقال “الليكود” على منصة تلغرام: “لم يُحدد رئيس الوزراء نتنياهو مارس موعدًا للانتخابات، ولا يسعى إلى انتخابات مبكرة، بل على العكس ستُكمل الحكومة ولايتها كاملةً”.

ونقل الحزب عن نتنياهو قوله “أمامنا مهام تاريخية عظيمة، هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى)، وسن قانون تاريخي يجند آلاف الحريديم، وإقرار ميزانية مسؤولة تعالج غلاء المعيشة، ومهام إضافية أخرى نعتزم تنفيذها حتى الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية عام 2026″، وفق تعبيره.

ويرفض نتنياهو جميع دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق الجمعة، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة “معاريف” العبرية، استمرار تقدم المعسكر المعارض لنتنياهو، في حال إجراء انتخابات عامة اليوم.

وذكرت أن معسكر نتنياهو سيحصل على المقاعد التالية: حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو 20 مقعدا، وحزب “القوة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير 8 مقاعد، وحزب “شاس” الديني 8 مقاعد، وحزب “يهدوت هتوراه” الديني 7 مقاعد، وحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش 4 مقاعد.

بالمقابل فإن الأحزاب المعارضة تحصل على المقاعد التالية: “بينيت 2026″ برئاسة اليميني نفتالي بينيت 21 مقعدا، و”إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور

والخميس قال نتنياهو خلال زيارته فرقة غزة التابعة للجيش: “جئت للتصديق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وحسم المعركة مع حماس”، لافتا في ذات الوقت إلى أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الأسرى في القطاع.

ويتضح من تصريح نتنياهو أنه يريد مفاوضات حول صفقة بشروط جديدة، بينما ينتظر منه الوسطاء ردا على مقترح أمريكي أعلنت حركة حماس الموافقة عليه قبل يومين، وتتطابق بنوده تقريبا مع ما سبق أن وافقت عليه تل أبيب.

وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا لها لدى “حماس”، بينهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.

والأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم “عربات جدعون 2″، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وموافقة حركة حماس على مقترحهم ومعارضة أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة خوفا على مصير أبنائهم.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

ليبرمان 10 مقاعد، وحزب “الديمقراطيين” برئاسة نائب رئيس الأركان الأسبق يائير غولان 10 مقاعد، و”هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد 9 مقاعد.

كما يحصل حزب برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت 8 مقاعد، وحزب برئاسة يوعاز هندل 5 مقاعد، وهما أعلنا أنهما سيخوضان الانتخابات ولكنهما لم يسجلا حزبيهما بعد.

كما يحصل تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام على 5 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد.