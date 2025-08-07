حصار متواصل ومعابر مغلقة.. غزة تحصل على 14% فقط من احتياجاتها الإغاثية

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع لا يزال بعيدًا جدًا عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة في ظل الحصار المتواصل والإغلاق المستمر للمعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن 92 شاحنة فقط دخلت إلى قطاع غزة اليوم، وسط ما وصفها بـ”فوضى ممنهجة” تعرقل عملية إيصال المساعدات، مشيرًا إلى أن ما تم إدخاله حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال المساعدات، حيث تم منع دخول أكثر من 6,600 شاحنة إغاثية خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يُغلق فيه المعابر ويقوّض عمل المؤسسات الإنسانية بشكل متعمد، الأمر الذي يعمق من المعاناة اليومية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في القطاع.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن غزة تحتاج لأكثر من 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني وانتشار مظاهر الجوع والمرض، وتراجع الخدمات الأساسية بشكل حاد.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك جاد وعاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بعيدًا عن التعطيل أو التسييس.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.