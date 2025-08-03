حكومة غزة: إسرائيل تحتجز 22 ألف شاحنة وتنفذ "هندسة تجويع ممنهجة"

قالت حكومة غزة، الأحد، إن إسرائيل منعت دخول نحو 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، متهمةً إياها بتنفيذ سياسة متعمدة للتجويع والحصار وإشاعة الفوضى، في سياق حرب إبادة جماعية مستمرة منذ ما يقارب العامين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن “أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة حاليا عند بوابات معابر غزة، غالبيتها تابعة لمنظمات أممية ودولية وجهات متعددة، ويمنع الاحتلال إدخالها عمدا، ضمن سياسة ممنهجة لهندسة التجويع والحصار والفوضى، في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان القطاع”.

وأضاف البيان: “ندين بأشد العبارات استمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان، تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وحملت حكومة غزة الاحتلال الإسرائيلي، والدول “المنخرطة بالصمت أو التواطؤ”، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، وما يترتب عليها من نتائج كارثية نتيجة حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود.

وطالبت بـ”إدخال فوري وآمن ودائم لكافة الشاحنات المحتجزة، وفتح المعابر دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة قبل فوات الأوان”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.