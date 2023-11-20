حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 13300 بينهم أكثر من 5600 طفل

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين إن ما لا يقل عن 13300 فلسطيني استشهدوا في القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف المكتب في بيان أن عدد الشهداء يتضمن 5600 طفل و3550 امرأة.

وقال إنه تم الإبلاغ عن فقدان ما لا يقل عن 6500، منهم 4400 من النساء والأطفال.

وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين 20\11\2023 إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بات قريبا.

كما وأعلن مسؤولون صحيون في قطاع غزة اليوم الاثنين 20\11\2023 وصول أول مستشفى ميداني أردني مع فريق طبي منذ بدأت إسرائيل عدوانها على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد وصل ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله اليوم الاثنين 20\11\2023 إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على عملية تجهيز وإرسال “المستشفى الميداني الخاص/2” إلى جنوب قطاع غزة.

وأكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن المستشفى الميداني الأردني الجديد سيقام “في محيط مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع لاستقبال الجرحى والمصابين”.

من جهته، أوضح الديوان الملكي الأردني أن المستشفى سيكون بسعة 41 سريرا، ويتكون من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة، والرجال، والنساء، والخدج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

ويضم المستشفى فريقا طبيا وتمريضيا وإداريا يتألف من 145 شخصا، يتولون تخصصات “الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين”.

وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى، برفقة فريق مؤلف من 17 من العناصر الطبية والفنية.

يذكر أن المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول بغزة تأسس في 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا، وهو يُدار من قبل فرق طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بفريق جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله كونه يقدم خدماته مجانا.

ووفقا لمدير المستشفيات في قطاع غزة، فإنه “من المتوقع وصول مستشفيين ميدانيين من الإمارات وقطر وستتم إقامتهما في جنوب القطاع”.

كما أكد مدير هيئة المعابر هشام عدوان “إدخال 6 سيارات إسعاف مقدمة من الكويت”، مشيرا إلى أنه سيتم ضمها إلى خدمة الإسعاف في مستشفى ناصر.