الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حكومة غزة: نطالب الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار في قطاع غزة

آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى.

كما دعا المكتب الإعلامي بضرورة إدخال مئات المعدات والآليات لجهاز الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء.

وجدد دعوته لمكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لاستئناف العمل في محافظتي غزة والشمال.

مشيراً إلى أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي خاصة واشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب.

وأكد على أن القطاع يحتاج إلى إدخال ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.

    المزيد من أخبار العالم

    جورج سانتوس
    ادعى أنه يهودي.. مجلس النواب الأميركي يطرد "النائب الكاذب" جورج سانتوس
    جنود إسرائيليون يعتقلون شاباً فلسطينياً
    غزة تحت النار
    دعوات أممية للتحقيق بوفاة معتقلين فلسطينيين تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية
    شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة
    غزة تحت النار
    شاحنات المساعدات المصرية عالقة على الحدود مع تجدد القتال في غزة

    الأكثر قراءة

    بايدن ونتنياهو
    غزة تحت النار
    بايدن يحذر نتنياهو.. والأخير يوافق!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    بعد انسحابهم من معركة غزة.. جنود إسرائيليون: لقد تعرضنا لنيران "جهنمية"
    النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
    "سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!