حكومة غزة: 14128 شهيد و1.7 مليون نازح منذ بدء الحرب

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية على غزة منذ 46 يوما، فيما دمرت أحياء بكاملها وشردت عشرات الآلاف من منازلهم، إضافة لاستهداف المنشآت المدنية والمستشفيات بشكل مباشر.

هذا وأعلنت حكومة غزة، مساء اليوم الثلاثاء 21\11\2023، ارتفاع عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 14 ألفا و128، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان إن عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و 128، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز 6800 إما تحت الأنقاض، وإما جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأضاف البيان أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا.

وبيّن أن عدد المقار الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ بدء الحرب.

وقالت أونروا في بيان لها، إن هناك 930 ألف نازح داخليا كانوا يحتمون في مباني الوكالة في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مشيرا إلى أن الملاجئ مكتظة بالفعل ولم يعُد بها مكان للوافدين الجدد.

وأضافت الوكالة أن نزوح هذا العدد الكبير من الأشخاص أدى إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، التي زادت حالات الإصابة بها بنسبة 40% في الأسبوعين الماضيين.