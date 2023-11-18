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حماس: استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر

منذ 14 دقيقة
أحمد بحر استشهد متأثرا بجروحه بعد إصابته بقصف إسرائيلي (الفرنسية-أرشيف)

أحمد بحر استشهد متأثرا بجروحه بعد إصابته بقصف إسرائيلي (الفرنسية-أرشيف)

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بعد 43 يوماً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هذا الصراع الذي خلف أكثر من 12 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين بحسب وزارة الصحة، ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمساجد والكنائس.

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي استشهد أمس الجمعة 17\11\2023 متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة قبل أيام.

وقالت الحركة في بيان نشرته على تليغرام إن “بحر (أبو أكرم) استشهد بعد أن رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، والتي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى”.

وأوضحت حماس أن جريمة قصف وتدمير مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة، تتطلب تحركا عاجلا وفاعلا، لإدانتها وتجريمها والضغط لوقف عدوان الاحتلال.

وأحمد بحر من مواليد قطاع غزة عام 1949، وكان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس، وتسلم منصب نائب أول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. وبعد اعتقال الاحتلال رئيس المجلس، عزيز الدويك، في الضفة الغربية المحتلة، أصبح بحر رئيسا للمجلس بالإنابة.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نشر جنود إسرائيليون من وحدة “غولاني” صورة لهم من داخل مقر المجلس التشريعي (البرلمان) في غزة، وهم يصطفون على منصة المجلس ويرفعون العلم الإسرائيلي بعد إزالة العلم الفلسطيني.

وأعاد مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نشر الصورة، ليتم تفجير المبنى بعد يومين، وفق شريط فيديو نشره جنود إسرائيليون.

ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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