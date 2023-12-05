حماس: استشهاد ما لا يقل عن 16248 شخصاً منذ 7 أكتوبر

ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 16248 شخصا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة.

وأضاف أن ما لا يقل عن 43616 شخصا أصيبوا وأن 7600 شخص على الأقل في عداد المفقودين.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية ألقت أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات منذ بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير كامل لحوالي 52 ألف وحدة سكنية و69 مدرسة و121 مبنى حكومي و100 مسجد.

وفي وقت سابق أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تطوق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة بعد توقف دام سبعة أيام للسماح بعودة بعض الرهائن.

وقال هاليفي “بعد مرور ستين يوما على بدء الحرب، تطوق قواتنا الآن منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة”.

وأضاف “قمنا بتأمين العديد من معاقل حماس في شمال قطاع غزة، والآن نستهدف معاقلها في الجنوب”.

وفي وقت سابق قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الجنرال يارون فينكلمان “إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية”.