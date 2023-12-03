حماس: 7 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح في جنوب غزة

نازحون من شمال غزة إلى جنوبها - فرانس برس

قالت وزارة الداخلية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد إن سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي آخر المستجدات تظاهر الآلاف في أنحاء إسرائيل كافة، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة “حماس” في غزة، وتضامنا مع عائلاتهم للأسبوع الثامن على التوالي.

ووفق ما نقلت “روسيا اليوم”، تطالب عائلات 136 أسيرا في غزة، بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي بسبب استئناف القتال في القطاع.

وللمرة الأولى، ينضم لمسيرة تل أبيب، الأسرى المحررون، ومن بينهم يلينا تروبانوف، التي لا يزال ابنها ساشا في الأسر.

في غضون ذلك، تظاهر نحو ألف إسرائيلي في حيفا، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة.

وقال أحد المتظاهرين: “حان الوقت للنزول إلى الشوارع والمطالبة بحكومة مسؤولة ومدروسة وملتزمة بأمن مواطنيها، بدلا من حكومة كانت تذكرة دخولها الفساد والسيطرة على تويتر والاستعداد للتضحية بأي شيء من أجل زعيمها”.

وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو: “هو المسؤول، هو المذنب، يجب أن يرحل”.