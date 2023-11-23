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حماس: الأمور في اتجاه إيجابي وسنعلن عن موعد الهدنة عند الاتفاق

منذ 59 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، أن الحركة تتابع تفاصيل وترتيبات الهدنة وستعلن عن موعد بدايتها عند التوصل إلى اتفاق.

وأكد حمدان في تصريحات أن الأمور “تسير في اتجاه إيجابي”، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

من جهته، أكد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم أن موعد بدء الهدنة المرتقبة مرتبط بالانتهاء من الترتيبات المتعلقة بأسماء المحتجزين لدى الجانبين.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، أمس الأربعاء 22\11\2023، عن صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام، بما يمنح سكان القطاع فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر ونصف من بدء الحرب.

وبموجب الصفقة، تفرج حماس عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين المعتقلين من سجون إسرائيل.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مساء الأربعاء 22\11\2023 إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم قبل يوم الجمعة 24\11\2023.

    المصدر :
  • العربية

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