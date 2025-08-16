حماس تحذر من تدمير ممنهج لحي الزيتون شرقي غزة

حذرت حركةالمقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم السبت، من تدمير إسرائيلي ممنهج لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل تل أبيب ارتكابها منذ 22 شهرا ومخططها للفتك بالقطاع ومظاهر الحياة فيه.

وقالت الحركة في بيان: “منذ قرابة الأسبوع، بدأ العدو الصهيوني المجرم هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون، حيث تعمل الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة على تدمير ممنهج للحي.

وأوضحت أن ذلك الهجوم يأتي “ضمن حرب الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه”.

وحذرت من أن الفلسطينيين والبنى التحتية شرقي مدينة غزة “أمام فصل جديد ووحشي من الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل حديث (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عن هجوم درسدن والذي يترجمه الجيش على الأرض بالقصف والمجازر والقتل والتشريد بجنوب مدينة غزة”.

والأربعاء، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يمكنه قصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة درسدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلته قناة “نيوز ماكس” الأمريكية.

ونددت الحركة بتواطؤ الإدارة الأمريكية التي وفرت الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار بجرائمها في القطاع، داعية واشنطن إلى “مراجعة سياساتها التي تجعلها شريكا فعلياً في حرب إبادة التي لن يغفر التاريخ للمسؤولين عنها”، بحسب البيان.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول العربية والإسلامية، بـ”مغادرة مربع الصمت والعمل لوقف جريمة الاحتلال الفاشي التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع بهدف تحقيق حلم ما يسمى بإسرائيل الكبرى”.

كما ناشدت شعوب العالم بالانتفاض والنزول إلى الساحات والميادين لـ”تشكيل أكبر ضغط من أجل وقف حرب الإبادة المستمرة في القطاع”.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل دمرت خلال ستة أيام نحو 400 منزل في حي الزيتون، عبر تفجيرها بروبوتات مفخخة وقصفها بطائرات حربية.

وفي 8 أغسطس الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيد و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.